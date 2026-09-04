Рой Кин провёл аналогию ожидаемых голов через ночные клубы с девушками

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин провёл забавную аналогию, обсуждая с Гари Невиллом, Джейми Каррагером и другими участниками подкаста Stick to Football показатель ожидаемых голов.

«Вы знаете, что это за статистика. Вспомним былые годы: если ты шёл в ночной клуб и всю ночь болтал с девушкой, но уходил домой один, то сколько у тебя xG?» – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Смеющийся Невилл, игравший в «МЮ» в защите, ответил двусмысленной фразой: «Roy, I kept cleen sheets!» Она означает и «я сохранял ворота сухими», и «я сохранял простыни в чистоте».

Кин усмехнулся в ответ: «Не сомневаюсь».