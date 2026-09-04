Постекоглу озвучил главную цель Роналду перед завершением карьеры

Главный тренер «Аль-Насра» Ангелос Постекоглу высказался о форварде саудовского клуба и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Мне посчастливилось работать с великими игроками, и все они обладают одними и теми же качествами, независимо от типа личности.

Все они чрезвычайно мотивированны и сосредоточенны. Люди спрашивают: «Как вы с ними справляетесь?» И именно бывший тренер этого клуба однажды заметил: иногда люди не осознают, что гораздо проще иметь дело с великими игроками, чем с теми, кто просто считает себя великим. Потому что великие игроки усердно трудятся. Они мотивированны. Они поступают правильно. И как тренер, как менеджер, ты думаешь: «Я хочу того же».

Это чувствуется: Роналду по-прежнему очень мотивирован, у него по-прежнему есть очень чёткие цели, он близок к тому, чтобы забить 1000 голов, и это будет нечто невероятное», — приводит слова Постекоглу ESPN.

Ранее Роналду заявил, что предстоящий сезон может стать для него последним в карьере.