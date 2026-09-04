«Мы уже продаём футбол». Это’О выступил с критикой УЕФА и призвал поддержать Инфантино

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О выступил в поддержку главы ФИФА Джанни Инфантино и заявил, что УЕФА нельзя считать главной конфедерацией в мировом футболе.

«Мы уже продаём футбол. Кто его финансирует? Компании, которые покупают рекламу. Кто владеет этими компаниями? Европа тоже заботится о собственных интересах, несмотря на давление со стороны клубов. Почему нас должны осуждать, если мы заботимся о своих интересах? И сегодня президент Инфантино дает африканцам возможность мечтать о развитии футбола. Он поспособствовал развитию африканского футбола.

УЕФА важен для ФИФА, он вносит огромный вклад в развитие футбола, но его нельзя считать единственной или главной конфедерацией. Это предвзятая дискуссия.

К тому же люди не понимают, с какими трудностями сталкиваются главы африканских ассоциаций. Как вы думаете, смогли бы мы вообще играть в футбол без помощи властей? Некоторые получают от 95 до 100% денег от государств, которые уже сталкиваются с огромными трудностями», – приводит слова Это’О RMC Sport.

Напомним, в конце июля стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

После этого некоторые европейские футбольные федерации отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах главы ФИФА в марте 2027 года.