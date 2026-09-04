Это′О заявил, что европейские футбольные ассоциации не могут понять проблемы африканских

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О заявил, что европейские футбольные ассоциации не смогут понять проблемы африканских.

«Мы [с европейцами] никогда не будем смотреть на вещи одинаково. Если взглянуть на некоторые федерации с бюджетом в € 150 тыс, как они могут конкурировать с крупными державами?

Никто не спрашивает, как некоторым главам африканских федераций удается управлять футболом в своих странах. И если происходит утечка талантов, то вина ложится на нас. Но если бы Камерун мог рассчитывать на бюджет в $ 20 или 40 млн в год, то тогда, конечно, у нас были бы свои Мбаппе и Тчуамени (оба футболиста имеют камерунские корни. – Прим. «Чемпионата»). Мы бы лучше организовали наш футбол», – приводит слова Это’О RMC Sport.

Напомним, в конце июля стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА. После этого некоторые европейские футбольные федерации отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах главы ФИФА в марте 2027 года.