Издание BBC представило список наиболее звёздных свободных агентов
Британское издание BBC составило список наиболее звёздных свободных агентов.
Трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось в ночь на среду. В ряде других чемпионатов подписания ещё возможны.
На данный момент без команд остаются в том числе следующие известные футболисты:
– Карим Бензема (последний клуб – «Аль-Хилаль»);
– Поль Погба («Монако»);
– Рияд Марез («Аль-Ахли»);
– Рахим Стерлинг («Фейеноорд»);
– Филиппе Коутиньо («Васко да Гама»);
– Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»);
– Даниэль Карвахаль («Реал»);
– Джейми Варди («Кремонезе»);
– Давид Алаба («Реал»);
– Серхио Рамос («Монтеррей»);
– Александр Зинченко («Аякс»);
– Хамес Родригес («Миннесота»);
– Антони Марсьяль («Монтеррей»);
– Деле Алли («Комо»).