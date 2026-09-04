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Издание BBC представило список наиболее звёздных свободных агентов

Издание BBC представило список наиболее звёздных свободных агентов
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Британское издание BBC составило список наиболее звёздных свободных агентов.

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось в ночь на среду. В ряде других чемпионатов подписания ещё возможны.

На данный момент без команд остаются в том числе следующие известные футболисты:

Карим Бензема (последний клуб – «Аль-Хилаль»);

– Поль Погба («Монако»);

– Рияд Марез («Аль-Ахли»);

– Рахим Стерлинг («Фейеноорд»);

– Филиппе Коутиньо («Васко да Гама»);

– Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»);

– Даниэль Карвахаль («Реал»);

– Джейми Варди («Кремонезе»);

– Давид Алаба («Реал»);

– Серхио Рамос («Монтеррей»);

– Александр Зинченко («Аякс»);

– Хамес Родригес («Миннесота»);

– Антони Марсьяль («Монтеррей»);

– Деле Алли («Комо»).

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