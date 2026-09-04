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Радимов дал прогноз на матч между столичными «Динамо» и «Спартаком» в 7-м туре РПЛ

Радимов дал прогноз на матч между столичными «Динамо» и «Спартаком» в 7-м туре РПЛ
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов сделал прогноз на матч 7-го тура РПЛ между московскими клубами «Динамо» и «Спартак».

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06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даже не могу предсказать победителя. Скажу банальную фразу: игра на три результата. «Динамо» набирает ход, «Спартаку» нужно набирать три очка. Голов будет много — в обеих командах атака сильнее обороны. При этом мотивация у «Динамо» больше. Победа им поможет забыть старт сезона — они идут от плохого к хорошему. У «Спартака» знаковые победы в этом сезоне уже есть — свою порцию похвалы они уже получили. Думаю, что «Динамо» победит 3:2», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч 7-го тура РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком» состоится 6 сентября. Начало встречи запланировано на в 18:30 (мск).

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