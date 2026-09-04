Дочь экс-игрока «Барселоны» и «Арсенала» крестили в России

Возлюбленная чилийского нападающего клуба «Монреаль Импэкт» Алексиса Санчеса, российская модель Александра Литвинова, провела крещение своей годовалой дочери Беллы в Челябинске — на родине семьи, об этом сообщила сама Литвинова в социальной сети.

Таинство состоялось в узком кругу близких родственников и друзей. Церемония прошла в родном городе Александры; присутствовали ближайшие родственники и друзья семьи, которые стали свидетелями обряда.

«Один из самых красивых и значимых дней за прошлый год. Так счастлива разделить этот особенный момент с моей семьёй и самыми близкими друзьями. На душе так спокойно от мысли, что моя дочь находится под защитой Бога и окружена любовью и заботой своих крестных», — написала Литвинова в соцсети.

Отец девочки, нападающий «Монреаля» Санчес, приехать на Южный Урал не смог. В момент проведения крещения для футболиста идёт игровой сезон МЛС, и клубные обязательства не позволили ему покинуть расположение команды.

37-летний Санчес выступает за канадский клуб с 2026 года. Ранее он играл за «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселону