15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дочь экс-игрока «Барселоны» и «Арсенала» крестили в России

Дочь экс-игрока «Барселоны» и «Арсенала» крестили в России
Комментарии

Возлюбленная чилийского нападающего клуба «Монреаль Импэкт» Алексиса Санчеса, российская модель Александра Литвинова, провела крещение своей годовалой дочери Беллы в Челябинске — на родине семьи, об этом сообщила сама Литвинова в социальной сети.

Таинство состоялось в узком кругу близких родственников и друзей. Церемония прошла в родном городе Александры; присутствовали ближайшие родственники и друзья семьи, которые стали свидетелями обряда.

«Один из самых красивых и значимых дней за прошлый год. Так счастлива разделить этот особенный момент с моей семьёй и самыми близкими друзьями. На душе так спокойно от мысли, что моя дочь находится под защитой Бога и окружена любовью и заботой своих крестных», — написала Литвинова в соцсети.

Отец девочки, нападающий «Монреаля» Санчес, приехать на Южный Урал не смог. В момент проведения крещения для футболиста идёт игровой сезон МЛС, и клубные обязательства не позволили ему покинуть расположение команды.

37-летний Санчес выступает за канадский клуб с 2026 года. Ранее он играл за «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселону