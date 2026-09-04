15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, стартует 10-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги (время московское)

4 сентября, пятница:

19:30. «Текстильщик» — «Торпедо».

5 сентября, суббота:

15:00. «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»;
15:00. «Енисей» — «Нефтехимик»;
15:00. «Челябинск» — «Спартак» Кострома;
16:00. «Волга» — «Арсенал» Тула;
16:00. «Уфа» — «Велес»;
17:00. «Шинник» — «Ротор»;
17:00. «Сочи» — «Нижний Новгород».

6 сентября, воскресенье:

15:00. «Урал» — «КАМАЗ».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», набрав 22 очка за девять матчей.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме