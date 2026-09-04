Расписание матчей 10-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 4 сентября, стартует 10-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги (время московское)

4 сентября, пятница:

19:30. «Текстильщик» — «Торпедо».

5 сентября, суббота:

15:00. «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»;

15:00. «Енисей» — «Нефтехимик»;

15:00. «Челябинск» — «Спартак» Кострома;

16:00. «Волга» — «Арсенал» Тула;

16:00. «Уфа» — «Велес»;

17:00. «Шинник» — «Ротор»;

17:00. «Сочи» — «Нижний Новгород».

6 сентября, воскресенье:

15:00. «Урал» — «КАМАЗ».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», набрав 22 очка за девять матчей.