Расписание матчей 10-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Сегодня, 4 сентября, стартует 10-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 10-го тура Первой лиги (время московское)
4 сентября, пятница:
19:30. «Текстильщик» — «Торпедо».
5 сентября, суббота:
15:00. «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»;
15:00. «Енисей» — «Нефтехимик»;
15:00. «Челябинск» — «Спартак» Кострома;
16:00. «Волга» — «Арсенал» Тула;
16:00. «Уфа» — «Велес»;
17:00. «Шинник» — «Ротор»;
17:00. «Сочи» — «Нижний Новгород».
6 сентября, воскресенье:
15:00. «Урал» — «КАМАЗ».
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», набрав 22 очка за девять матчей.