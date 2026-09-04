Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, состоится стартовый матч 10-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги на 4 сентября (время московское):

19:30. «Текстильщик» — «Торпедо».

Ивановский «Текстильщик» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027. Команда набрала шесть очков за девять матчей. Московское «Торпедо» располагается на четвёртой строчке, заработав 16 очков за восемь игр. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», у которого 22 очка после девяти матчей. Следующие матчи 10-го тура пройдут 5 и 6 сентября.