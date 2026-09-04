Расписание матчей 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 4 сентября, стартует 3-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 3-го тура АПЛ (время московское)

4 сентября, пятница:

22:00. «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль».

5 сентября, суббота:

14:30. «Ньюкасл Юнайтед» – «Борнмут»;

17:00. «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»;

17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лидс Юнайтед»;

17:00. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм Хотспур»;

17:00. «Манчестер Сити» – «Ковентри Сити»;

17:00. «Брентфорд» – «Сандерленд»;

19:30. «Халл Сити» – «Астон Вилла».

6 сентября, воскресенье:

16:00. «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»;

18:30. «Арсенал» – «Челси».

По шесть очков по результатам двух туров набрали четыре команды АПЛ — «Манчестер Сити», «Арсенал», «Халл Сити» и «Челси».