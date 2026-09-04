Расписание матчей 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Завтра, 5 сентября, стартует 7-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское)

5 сентября (суббота):

14:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»;

16:30. «Зенит» – ЦСКА;

19:00. «Ростов» – «Факел».

6 сентября (воскресенье):

14:00. «Оренбург» – «Акрон»;

16:15. «Динамо» (Махачкала) – «Родина»;

18:30. «Динамо» – «Спартак»;

20:45. «Балтика» – «Локомотив».

7 сентября (понедельник):

19:30. «Рубин» – «Ахмат».

Напомним, после шести сыгранных матчей «Краснодар» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится московский «Спартак», который заработал 13 очков в шести встречах. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 12 очков. Замыкают турнирную таблицу «Факел» (2) и «Акрон» (3).