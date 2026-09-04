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Расписание матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу 2026/2027

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 4 сентября, начнётся 3-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027 (время московское)

4 сентября, пятница:

21:45. «Дженоа» – «Комо».

5 сентября, суббота:

16:00. «Фиорентина» – «Торино»;
19:00. «Интер» – «Наполи»;
21:45. «Рома» – «Аталанта».

6 сентября, воскресенье:

16:00. «Фрозиноне» – «Венеция»;
16:00. «Парма» – «Монца»;
19:00. «Болонья» – «Сассуоло»;
21:45. «Ювентус» – «Милан».

7 сентября, понедельник:

19:30. «Кальяри» – «Лечче»;
21:45. «Удинезе» – «Лацио».

Действующим чемпионом Италии является «Интер». «Нерадзурри» выиграли Серию А, набрав 87 очков в 38 турах.

Календарь Серии А сезона-2026/2027
Турнирная таблица Серии А сезона-2026/2027
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