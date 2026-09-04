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Расписание матчей 2-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 4 сентября, матчем «Штутгарт» — «Кёльн» стартует 2-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Бундеслиги (время московское)

4 сентября, пятница:

21:30. «Штутгарт» — «Кёльн».

5 сентября, суббота:

16:30. «Падерборн 07» — «Фрайбург»;
16:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Эльверсберг»;
16:30. «Байер» — «Унион»;
16:30. «Вердер» — «РБ Лейпциг»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд;
19:30. «Шальке-04» — «Бавария».

6 сентября, воскресенье:

16:30. «Гамбург» — «Майнц»;
18:30. «Айнтрахт» — «Аугсбург».

По итогам прошлого сезона Бундеслиги чемпионом стала «Бавария», набрав 89 очков за 34 игры.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
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