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Расписание матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027, календарь Ла Лиги

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 4 сентября, стартует 4-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура.

Расписание 4-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское)

4 сентября, пятница:

  • 22:00. «Бетис» – «Реал Мадрид».

5 сентября, суббота:

  • 17:15. «Атлетик» – «Атлетико»;
  • 19:30. «Райо Вальекано» – «Расинг»;
  • 22:00. «Вильярреал» – «Депортиво».

6 сентября, воскресенье:

  • 17:15. «Валенсия