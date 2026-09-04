Расписание матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
Сегодня, 4 сентября, стартует 4-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура.
Расписание 4-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское)
4 сентября, пятница:
- 22:00. «Бетис» – «Реал Мадрид».
5 сентября, суббота:
- 17:15. «Атлетик» – «Атлетико»;
- 19:30. «Райо Вальекано» – «Расинг»;
- 22:00. «Вильярреал» – «Депортиво».
6 сентября, воскресенье:
- 17:15. «Валенсия