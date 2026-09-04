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Главный тренер «Динамо» Шварц оценил формат Кубка России

Главный тренер «Динамо» Шварц оценил формат Кубка России
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о формате Фонбет Кубка России с групповым этапом и двумя сетками.

– Когда вы работали в России в первый раз, то формат розыгрыша Кубка России был другим. Насколько вам нравится новая формула?
– Мне она очень нравится – много матчей на групповой стадии, которые могут разбавлять постоянные тренировки. Главное сейчас – выйти в плей-офф, а для этого надо хорошо провести оставшиеся три игры: на выезде в Грозном и Краснодаре и дома с «Факелом», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча.

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