Главный тренер «Динамо» Шварц оценил формат Кубка России

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о формате Фонбет Кубка России с групповым этапом и двумя сетками.

– Когда вы работали в России в первый раз, то формат розыгрыша Кубка России был другим. Насколько вам нравится новая формула?

– Мне она очень нравится – много матчей на групповой стадии, которые могут разбавлять постоянные тренировки. Главное сейчас – выйти в плей-офф, а для этого надо хорошо провести оставшиеся три игры: на выезде в Грозном и Краснодаре и дома с «Факелом», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча.