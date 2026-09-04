Александр Бубнов отреагировал на трансфер Аззи в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на переход 24-летнего правого защитника Мохамеда Аззи из махачкалинского «Динамо» в московский ЦСКА. Футболист заключил с красно-синими контракт по схеме «4+1».

— ЦСКА объявил о переходе Мохамеда Аззи из махачкалинского «Динамо». Это усиление для ЦСКА? Или просто для углубления состава?

— Ну, на сегодняшний день усиление. Потому что Мойзеса же нет. Ещё Гаич травмирован — вроде там всё обошлось, но кто его знает. На данный момент усиление, а дальше, я думаю, применение ему найдут, потому что он очень быстрый игрок. Очень быстрый. Думаю, и вингера сможет играть. И справа, и слева — ему всё равно. Это хорошее приобретение, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».