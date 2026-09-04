Игрок «Ахмата» Пряхин рассказал, что команда подарила Черчесову на день рождения

Футболист грозненского «Ахмата» Сергей Пряхин рассказал, что команда подарила главному тренеру Станиславу Черчесову на день рождения. 2 сентября 2026 года отечественному специалисту исполнилось 63 года. Футболисты подарили своему тренеру торт и футболку со своими автографами, рассказал Пряхин.

«Вручили на тренировке игровую футболку с автографами команды, а вечером подарили тортик. Станислав Саламович задул свечи и поблагодарил нас», — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, грозненский «Ахмат» идёт на 10-м месте в РПЛ, набрав 6 очков за 6 матчей чемпионата страны.