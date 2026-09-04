15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Пряхин рассказал, что команда подарила Черчесову на день рождения

Игрок «Ахмата» Пряхин рассказал, что команда подарила Черчесову на день рождения
Комментарии

Футболист грозненского «Ахмата» Сергей Пряхин рассказал, что команда подарила главному тренеру Станиславу Черчесову на день рождения. 2 сентября 2026 года отечественному специалисту исполнилось 63 года. Футболисты подарили своему тренеру торт и футболку со своими автографами, рассказал Пряхин.

«Вручили на тренировке игровую футболку с автографами команды, а вечером подарили тортик. Станислав Саламович задул свечи и поблагодарил нас», — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, грозненский «Ахмат» идёт на 10-м месте в РПЛ, набрав 6 очков за 6 матчей чемпионата страны.

Материалы по теме
Видео
«Ахмат» показал, как в команде поздравили Станислава Черчесова с днём рождения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android