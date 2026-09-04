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Бубнов ответил, нужен ли «Локомотиву» Андрей Мостовой

Бубнов ответил, нужен ли «Локомотиву» Андрей Мостовой
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, необходим ли «Локомотиву» атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, который способен сыграть на флангах атаки. Ранее сообщалось, что Мостовой близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды.

— Вопрос по Мостовому. Он действительно тот, кто сейчас нужен «Локомотиву»? Ведь мы видим, что у «Локомотива» главные и основные проблемы — это даже не атака, а середина поля.
— Если Мостовой придёт играть в «Локомотив», на мой взгляд, он должен играть чистого нападающего. Не центрфорварда, а блуждающего. Когда там появится ещё Комличенко, настоящий центрфорвард, когда у вас на флангах будут играть Пиняев и Бакаев, то у вас уже совершенно другая игра пойдёт, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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