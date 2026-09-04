Бубнов ответил, нужен ли «Локомотиву» Андрей Мостовой

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, необходим ли «Локомотиву» атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, который способен сыграть на флангах атаки. Ранее сообщалось, что Мостовой близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды.

— Вопрос по Мостовому. Он действительно тот, кто сейчас нужен «Локомотиву»? Ведь мы видим, что у «Локомотива» главные и основные проблемы — это даже не атака, а середина поля.

— Если Мостовой придёт играть в «Локомотив», на мой взгляд, он должен играть чистого нападающего. Не центрфорварда, а блуждающего. Когда там появится ещё Комличенко, настоящий центрфорвард, когда у вас на флангах будут играть Пиняев и Бакаев, то у вас уже совершенно другая игра пойдёт, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».