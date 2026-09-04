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«Ливерпуль» оформил трансфер 18-летнего нападающего из «Сент-Этьена»

«Ливерпуль» оформил трансфер 18-летнего нападающего из «Сент-Этьена»
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Французский нападающий Джилиан Н'Гессан подписал контракт с английским «Ливерпулем». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» договорился о подписании контракта с Джилианом Н'Гессаном из «Сент-Этьена», при этом французский нападающий официально присоединится к клубу на постоянной основе в январе. Оставшуюся часть сезона-2026/2027 18-летний футболист проведёт на правах аренды в клубе Лиги 1 «Брест».

Н'Гессан прошёл через академию «Сент-Этьена», 13 раз выступал за старшую команду и забил один гол, дебютировав в январе 2025 года. На международном уровне нападающий сыграл семь матчей за Францию на чемпионате мира до 20 лет 2025 года, заняв четвёртое место. Он также был включён в команду турнира на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет прошлым летом, забив четыре гола», — написано в сообщении.

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