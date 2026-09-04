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Андрей Мостовой выбрал игровой номер в «Локомотиве»

Андрей Мостовой выбрал игровой номер в «Локомотиве»
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Новичок «Локомотива» Андрей Мостовой выбрал игровой номер в московской команде. Полузащитник будет выступать за железнодорожников под 77-м номером.

Фото: ФК «Локомотив»

Напомним, Мостовой перешёл в «Локомотив» на правах аренды из «Зенита». Срок аренды — до конца сезона-2026/2027.

Мостовой являлся футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В составе «Зенита» Мостовой пять раз стал чемпионом России. Нападающий играл за молодёжную команду «Локомотива».

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