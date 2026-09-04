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Андрей Мостовой выступил с обращением после перехода из «Зенита» в «Локомотив»

Андрей Мостовой выступил с обращением после перехода из «Зенита» в «Локомотив»
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Полузащитник Андрей Мостовой выступил с обращением к болельщикам после перехода из «Зенита» в «Локомотив». Футболист отправился в московский клуб на правах аренды до конца сезона-2026/2027. Летом 2027 года у Мостового истекает контракт с «Зенитом».

«Дорогие болельщики! Настал этот день, когда пришло время прощаться. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. На протяжении почти шести с половиной лет я находился в структуре клуба, я начинал здесь, когда пришёл двадцатилетним пацаном в «Зенит-2», в ФНЛ ещё. И когда я только приходил, не мог подумать, что я проведу столько времени здесь, столько матчей, столько трофеев, столько эмоций.

Но это футбольная жизнь, и это нормально, что происходят такие моменты. Я всегда чувствовал вашу поддержку, что вы относились ко мне очень тепло. Я пытался тоже вам его давать своей игрой. И хотел бы сказать, что клуб и вы навсегда останетесь в моём сердце.

Также и город стал для меня родным, я приобрёл здесь очень много друзей, хороших воспоминаний, счастливых моментов. В этом клубе всегда собраны лучшие футболисты. Это была честь — носить футболку «Зенита», радовать вас. До свидания», — сказал Мостовой на видео в телеграм-канале клуба.

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