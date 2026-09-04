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Владислав Радимов назвал покупку номер один для «Спартака»

Владислав Радимов назвал покупку номер один для «Спартака»
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высоко оценил текущую форму полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, окрестив его покупкой номер один для красно-белых. В этом сезоне чемпионата России Зобнин провёл шесть матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Когда Зобнин открыл свою школу, то я подумал: «Всё понятно — завершает карьеру». И в команде ему доверяли мало. Сейчас он играет здорово и является проводником идей тренера. Для «Спартака» возвращение Зобнина на свой уровень — покупка номер один», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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