Андрей Мостовой не сдержал слёз во время прощания с «Зенитом»

Полузащитник Андрей Мостовой не смог сдержать слёз во время прощания с санкт-петербургским «Зенитом». Накануне стало известно, что футболист покидает стан сине-бело-голубых и переходит в московский «Локомотив».

Мостовой заплакал несколько раз. Сначала он не сдержал слёз, записывая прощальное видео для болельщиков:

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Позже Андрей не смог не заплакать во время прощания с командой:

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Мостовой являлся футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В составе «Зенита» Мостовой пять раз стал чемпионом России. Нападающий играл за молодёжную команду «Локомотива».