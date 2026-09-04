15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой не сдержал слёз во время прощания с «Зенитом»

Андрей Мостовой не сдержал слёз во время прощания с «Зенитом»
Комментарии

Полузащитник Андрей Мостовой не смог сдержать слёз во время прощания с санкт-петербургским «Зенитом». Накануне стало известно, что футболист покидает стан сине-бело-голубых и переходит в московский «Локомотив».

Мостовой заплакал несколько раз. Сначала он не сдержал слёз, записывая прощальное видео для болельщиков:

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Позже Андрей не смог не заплакать во время прощания с командой:

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Мостовой являлся футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В составе «Зенита» Мостовой пять раз стал чемпионом России. Нападающий играл за молодёжную команду «Локомотива».

Материалы по теме
Андрей Мостовой выступил с обращением после перехода из «Зенита» в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android