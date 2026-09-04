Бубнов заявил, что Роману Зобнину не хватает уверенности в собственных силах

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике московского ЦСКА Романе Зобнине. По словам Бубнова, хавбеку не хватает уверенности в собственных силах, чтобы играть ещё лучше.

— У него типаж другой. Он просто себя недооценивает.

— Я знаю Рому. Он себя оценивает как надо. Он себя очень правильно оценивает.

— Нет, ну он не переоценивает. А когда ты себя… Ну, это идеальный вариант — знать себе цену. Но когда ты правильно знаешь себе цену и критически к себе относишься… тем самым где-то у него не хватает уверенности. Для того, чтобы ещё лучше играть, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».