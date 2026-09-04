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«Как прожить на половину зарплаты». «Локомотив» пошутил про Мостового во время презентации

«Как прожить на половину зарплаты». «Локомотив» пошутил про Мостового во время презентации
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Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил о подписании полузащитника Андрея Мостового из «Зенита». В анонсе этого перехода пресс-служба железнодорожников пошутила про футболиста на фоне последних слухов в СМИ.

Некоторые источники сообщали, что в «Зените» Мостовой якобы получал 19 млн рублей в месяц. «Локомотив» же, по данным тех же источников, готов был платить Андрею вдвое меньше. Пресс-служба московского клуба в презентационном ролике обыграла эту тему, показав рекламный баннер с текстом: «Как прожить на половину зарплаты».

Фото: Скриншот из видео пресс-службы «Локомотива»

Мостовой являлся футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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