«Мы прилично споткнулись. Всё это от головы». Давид Волк — о серии поражений «Динамо» Мх

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о серии поражений команды. «Динамо» проиграло санкт-петербургскому «Зениту» (0:3), казанскому «Рубину» (1:3), «Краснодару» (0:1) и калининградской «Балтике» (1:1, 4:5 пен.).

— На старте сезона команда показывала хорошие результаты, но сейчас потерпела уже четвёртое поражение подряд. С чем ты это связываешь?

— Сложно на эту тему рассуждать. Возможно, в первых играх было больше эмоций. Плюс мы подустали, играя на третий день после предыдущего матча. Конечно, отговорки для слабых. Всё это от головы.

— Может быть, переоценили свои возможности?

— Я не думаю, что кто-то возомнил из себя больше, чем он является. Всё равно все адекватно оценивают свой уровень. Понимаем, что нам нужно ещё расти и расти. Мы к этому идём, спотыкаемся, снова идём. Но в этот раз споткнулись п