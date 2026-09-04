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«Мы прилично споткнулись. Всё это от головы». Давид Волк — о серии поражений «Динамо» Мх

«Мы прилично споткнулись. Всё это от головы». Давид Волк — о серии поражений «Динамо» Мх
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о серии поражений команды. «Динамо» проиграло санкт-петербургскому «Зениту» (0:3), казанскому «Рубину» (1:3), «Краснодару» (0:1) и калининградской «Балтике» (1:1, 4:5 пен.).

— На старте сезона команда показывала хорошие результаты, но сейчас потерпела уже четвёртое поражение подряд. С чем ты это связываешь?
— Сложно на эту тему рассуждать. Возможно, в первых играх было больше эмоций. Плюс мы подустали, играя на третий день после предыдущего матча. Конечно, отговорки для слабых. Всё это от головы.

— Может быть, переоценили свои возможности?
— Я не думаю, что кто-то возомнил из себя больше, чем он является. Всё равно все адекватно оценивают свой уровень. Понимаем, что нам нужно ещё расти и расти. Мы к этому идём, спотыкаемся, снова идём. Но в этот раз споткнулись п