Семак стоял рядом с Мостовым во время прощания игрока с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стоял рядом с полузащитником Андреем Мостовым во время прощания игрока с командой. После трогательной речи Мостового тренер даже немного приобнял футболиста. Ранее в СМИ появлялись слухи о напряжённых отношениях между Семаком и Мостовым.

Фото: Скриншот из видео пресс-службы «Зенита»

Напомним, Мостовой перешёл из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона.

Мостовой являлся футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представлен