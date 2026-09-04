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«Жалко, что не к нам». Нападающий «Динамо» Тюкавин — о переходе Мостового в «Локомотив»

«Жалко, что не к нам». Нападающий «Динамо» Тюкавин — о переходе Мостового в «Локомотив»
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о переходе нападающего Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита» в московский «Локомотив». О переходе Мостового на правах аренды до конца сезона‑2026/2027 было объявлено сегодня, 4 сентября.

— Андрей Мостовой перешёл в «Локомотив». Ты говорил, что хотел бы видеть его в «Динамо». Расстроился?
— Жалко, что не к нам! Но сейчас поближе ко мне будет — в Москве. Надеюсь, мы с ним увидимся, он расскажет все детали. Возможно, уже скоро увидим его здесь, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

28-летний Андрей Мостовой выступал за «Зенит» с 2019 года.

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