«Жалко, что не к нам». Нападающий «Динамо» Тюкавин — о переходе Мостового в «Локомотив»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о переходе нападающего Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита» в московский «Локомотив». О переходе Мостового на правах аренды до конца сезона‑2026/2027 было объявлено сегодня, 4 сентября.

— Андрей Мостовой перешёл в «Локомотив». Ты говорил, что хотел бы видеть его в «Динамо». Расстроился?

— Жалко, что не к нам! Но сейчас поближе ко мне будет — в Москве. Надеюсь, мы с ним увидимся, он расскажет все детали. Возможно, уже скоро увидим его здесь, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

28-летний Андрей Мостовой выступал за «Зенит» с 2019 года.