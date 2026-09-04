15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Переговоры были яростные». Ротенберг — о переходе Мостового из «Зенита» в «Локо»

«Переговоры были яростные». Ротенберг — о переходе Мостового из «Зенита» в «Локо»
Комментарии

Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о переговорах по переходу нападающего Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита». О переходе Мостового на правах аренды до конца сезона‑2026/2027 было объявлено сегодня, 4 сентября.

«Очень старались, что бы всё так совершилось, потому что там были прямо… Переговоры были такие яростные», — сказал Ротенберг Мостовому в видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива».

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 28-летний Андрей Мостовой провёл один матч. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился.

Материалы по теме