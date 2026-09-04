«Наконец-то». Андрей Мостовой поделился эмоциями от перехода из «Зенита» в «Локомотив»

Нападающий Андрей Мостовой высказался о трансфере из санкт-петербургского «Зенита» в московский «Локомотив». О переходе Мостового на правах аренды до конца сезона‑2026/2027 было объявлено сегодня, 4 сентября.

«Очень положительные эмоции, потому что, наверное, всё трансферное окно были какие-то слухи. И наконец-то да, завершилось. И очень рад, что именно это «Локомотив», потому что родной для меня тоже клуб. Я в целом считаю себя воспитанником «Локомотива», много мотивации, поэтому я очень хочу уже начать тренироваться с командой и как можно быстрее выйти на поле», — сказал Мостовой в интервью клубной пресс-службе.