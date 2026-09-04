«Очевидный для меня шаг». Андрей Мостовой — о переходе из «Зенита» в «Локомотив»

Нападающий Андрей Мостовой высказался о трансфере из санкт-петербургского «Зенита» в московский «Локомотив». О переходе Мостового на правах аренды до конца сезона‑2026/2027 было объявлено сегодня, 4 сентября.

«Всё довольно-таки быстро произошло. Ну, наверное, неделя. Вот это такой, я считаю, это небольшой срок. Просто моя нынешняя ситуация, когда она происходила с клубом, думаю, это очень всё быстро произошло. Ни с кем не советовался, это очевидный был для меня шаг. Я даже без доли сомнения согласился сразу, и всё. Думаю, сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив» сейчас, и «Локомотив» нуждается во мне. Думаю, это очень хорошее время для нашей совместной работы на данный момент», — сказал Мостовой в интервью клубной пресс-службе.