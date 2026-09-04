Александр Бубнов назвал позицию, которую можно было бы усилить «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какую позицию можно было бы усилить московскому «Спартаку» в оставшиеся дни этого трансферного окна.

— «Спартак» все хвалят. Сейчас классный состав. Осталось семь дней до конца трансферного окна. Вы видите хоть одну позицию, которую «Спартаку» можно было бы усилить? Генеральный директор Сергей Некрасов сказал, что точечно, возможно, трансфер будет. Вот куда, на ваш взгляд?

— Нет, ну центральные защитники у них есть, опорный полузащитник есть, Жедсон не на своей позиции играет, он не крайний защитник. Вингеры есть, два нападающих у них есть. Барко есть — он под нападающими должен играть. Только если на края там взять. Но, опять же, здесь нужно с учётом того, что Литвинов там травму получил… Нужно же лимит ещё соблюдать. Только крайние защитники. И если продублировать Барко, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».