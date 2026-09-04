Андрей Мостовой высказался о личной мотивации после перехода в «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Андрей Мостовой ответил на вопрос о мотивации после перехода из санкт-петербургского «Зенита». О переходе Мостового на правах аренды до конца сезона‑2026/2027 было объявлено сегодня, 4 сентября.

«Мотивация? Если о сугубо личной сейчас сказать, то вернуть игровой тонус, вернуть свою уверенность и вернуться просто на поле. Потому что довольно-таки продолжительный срок не было постоянной практики, поэтому сильно соскучился. Ну и просто показать всем и доказать самому себе свою состоятельность», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в телеграм-канале «Локомотива».

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 28-летний Андрей Мостовой провёл один матч. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действи