«Давно такого не было, я даже не припомню». Андрей Мостовой — о положении «Локомотива»

Новичок московского «Локомотива» Андрей Мостовой высказался о положении команды. «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за шесть матчей.

«Ну, во-первых, я думаю, когда такая тяжёлая ситуация, нужно, чтобы коллектив сплотился и все, во-первых, поверили, что можно выигрывать, можно возвращаться, потому что «Локомотив» не должен находиться на этой строчке, где они се