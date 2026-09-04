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«Давно такого не было, я даже не припомню». Андрей Мостовой — о положении «Локомотива»

«Давно такого не было, я даже не припомню». Андрей Мостовой — о положении «Локомотива»
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Новичок московского «Локомотива» Андрей Мостовой высказался о положении команды. «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за шесть матчей.

«Ну, во-первых, я думаю, когда такая тяжёлая ситуация, нужно, чтобы коллектив сплотился и все, во-первых, поверили, что можно выигрывать, можно возвращаться, потому что «Локомотив» не должен находиться на этой строчке, где они се