«Оренбург» объявил о продлении контракта с Хорди Томпсоном

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с атакующим полузащитником Хорди Томпсоном. Стороны подписали новое соглашение сроком на четыре года.

Фото: ФК «Оренбург»

«ФК «Оренбург» продлил контракт с Хорди Томпсоном! Новое соглашение чилийца с клубом рассчитано до лета 2030 года. Желаем как можно больше голов и побед в сине‑белой футболке!» — написала пресс-служба оренбургского клуба в соцсетях.

Напомним, Хорди Томпсон выступает за «Оренбург» с 2024 года. За это время в составе команды чилиец провёл 55 матчей, в которых записал на свой счет семь голов и семь результативных передач.