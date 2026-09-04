«Зенит» публично поблагодарил Андрея Мостового

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Андрея Мостового в «Локомотив». Футболист перебрался в московский клуб на правах аренды до конца сезона-2026/2027. Пресс-служба «Зенита» обратилась к Мостовому после его ухода со словами благодарности.

«Мост, спасибо тебе за незабываемые эмоции и яркие голы! Удачи», — написала пресс-служба петербуржцев.

Мостовой являлся футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В составе «Зенита» Мостовой пять раз стал чемпионом России. Нападающий играл за молодёжную команду «Локомотива».