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Александр Кержаков спрогнозировал, кто будет лучшим бомбардиром РПЛ к зимней паузе

Александр Кержаков спрогнозировал, кто будет лучшим бомбардиром РПЛ к зимней паузе
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков спрогнозировал, кто станет лучшим бомбардиром Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги к зимней паузе. После шести туров чемпионата России в гонке бомбардиров лидируют два футболиста «Зенита» — Максим Глушенков и Александр Соболев, каждый забил по пять мячей.

— Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ к зимней паузе?
— Сложно, сложно… Кривцов — нет, Максименко — нет, Мелкадзе — нет… Даку, Соболев, Глушенков… Вроде как нарисовывается Соболев. Вроде как. Ещё же Кордоба есть… После травмы? Да… Как будто очевидно, что Соболев [будет лучшим бомбардиром РПЛ к зиме], — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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