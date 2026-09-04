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«Балтика» отправила Манелова в аренду в «Ротор»

«Балтика» отправила Манелова в аренду в «Ротор»
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Калининградская «Балтика» в телеграм-канале сообщила о переходе игрока Ираклия Манелова в волгоградский «Ротор» на правах аренды.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Ротор» достигнута договорённость о годичной аренде полузащитника Ираклия Манелова. Ираклий присоединился к нашей команде летом прошлого года. В прошлом сезоне он отыграл в 22 матчах.

Успехов в стане волгоградцев», — написано в сообщении клуба.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 18 очков.

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