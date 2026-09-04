Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о сходствах россиян и сербов

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о сходствах россиян и сербов. Бабич выступает за красно-белых с 2023 года. Прежде он играл за испанскую «Альмерию», сербскую «Црвену Звезду» и некоторые другие команды.

— Расскажи, какие вот, главные, может быть, какие-то черты, которые объединяют россиян и сербов именно там, может быть, в характере или в культуре? Что ты первое для себя отметил и такой: «О, это как у нас».

— Ну, характер, да, культура, ну, более-менее, да, тоже. Тоже религия. Ну, что ещё? Ну, языки похожи сербский и русский.

— Кухня?

— Б