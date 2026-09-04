Игрок «Спартака» Маркиньос: мы можем ждать от Угальде ещё больше голов в этом сезоне

Вингер московского «Спартака» Маркиньос высказался о своём одноклубнике Манфреде Угальде. В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий провёл за красно-белых девять матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Угальде отличный игрок, который всегда прогрессирует. Думаю, что в этом сезоне мы можем ждать от него ещё лучшей игры и ещё больше голов. Он всё тренируется и с