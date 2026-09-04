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Бубнов ответил, будет ли бороться «Локомотив» за выживание в этом сезоне РПЛ

Бубнов ответил, будет ли бороться «Локомотив» за выживание в этом сезоне РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, будет ли «Локомотив» бороться за сохранение места в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге этого сезона. После шести туров красно-зелёные, набрав три очка, занимают 14-е место в турнирной таблице.

— Верим, что «Локомотив» будет бороться за выживание, или это просто пока вот… Временно?
— Пока да. Пока приходится говорить о том, что им придётся бороться за выживание. Потому что никакого [усиления] нет. Хотя сейчас Мостовой приедет и выйдет, понимаешь? Олейникова они тоже хотят зацепить. Плюс Комличенко