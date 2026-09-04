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«ПСЖ» продлил контракт с Луисом Энрике до 2030 года

«ПСЖ» продлил контракт с Луисом Энрике до 2030 года
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«ПСЖ» на странице в социальной сети X объявил о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике до 2030 года.

Испанский специалист возглавляет парижскую команду с лета 2023 года. За этот период под руководством Энрике «ПСЖ» два раза выиграл Лигу чемпионов (сезон-2024/2025, сезон-2025/2026) и Суперкубок УЕФА, трижды стал чемпионом Франции (сезон-2023/2024, сезон-2024/2025, сезон-2025/2026) и обладателем Суперкубка страны. Также «ПСЖ» два раза завоевал Кубок Франции (сезон-2023/2024, сезон-2024/2025).

Предыдущее трудовое соглашение Энрике с «ПСЖ» было рассчитано до лета 2027 года.

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