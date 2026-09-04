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«Лацио» интересны пять свободных агентов, трое — экс-игроки «Интера» — Calciomercato

«Лацио» интересны пять свободных агентов, трое — экс-игроки «Интера» — Calciomercato
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«Лацио» рассматривает возможность усиления состава после закрытия трансферного окна. Как сообщает издание Calciomercato.com, римляне следят за экс-защитником мадридского «Реала» Давидом Алабой, а также за четырьмя другими свободными агентами, трое из которых выступали за «Интер».

По данным источника, «Лацио» планирует укрепить оборону после продажи защитника Алессио Романьоли в катарский «Аль-Садд», а в числе кандидатов, помимо Алабы, присутствуют экс-