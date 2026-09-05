Тренер Сергей Якирович продлил контракт с «Халл Сити»

«Халл Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Якировичем.

Срок действия нового трудового соглашения специалиста с «тиграми» рассчитан до лета 2028 года, контракт предполагает опцию продления ещё на один сезон. Тренер возглавил команду летом 2025 года, под его руководством «Халл Сити» по итогам прошлого сезона вышел в английскую Премьер-лигу.

«Чувствую поддержку клуба и наших болельщиков с того момента, как прибыл сюда, поэтому я рад, что это путешествие продолжится. «Халл Сити» стал для меня домом, с нетерпением жду продолжения этого пути. Выход в Премьер-лигу — это сбывшаяся мечта.

Нужно верить в свои силы, у нас особенная команда, которая держится вместе как семья. В первых играх сезона мы показали, что можем конкурировать на этом уровне и быть опасным соперником. Мы, безусловно, продолжим усердно работать и выступать так, чтобы наши болельщики нами гордились», — приводит слова Якировича пресс-служба «Халл Сити».