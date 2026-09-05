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Моуринью прокомментировал первое поражение «Реала» в сезоне после его возвращения в клуб

Моуринью прокомментировал первое поражение «Реала» в сезоне после его возвращения в клуб
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в матче 4-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027.

Испания — Ла Лига . 4-й тур
04 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Пэрротт – 81'    

«Думаю, команда провела сильный матч. Иногда уступаешь и не понимаешь причин… как это обосновать. Мы имели большое преимущество, центральные защитники действовали превосходно, они контролировали всё происходящее, впереди было много комбинаций, много голевых ситуаций. Если бы встреча завершилась вничью, мы были бы огорчены, так как сделали больше, представьте наше состояние после поражения. Карлос Эспи