«ПСЖ» три раза проиграл «Монако» в последних пяти очных матчах

Французский «Пари Сен-Жермен» уступил «Монако» в матче 3-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 со счётом 1:2 и, таким образом, красно-синие в третий раз за последние пять очных встреч проигрывают монегаскам.

Ранее парижане уступали в играх с «Монако» в матчах Лиги 1 сезона-2025/2026 (1:3 в домашнем встрече 25-го тура, а также 0:1 в гостевой игре 14-го тура). Ещё две игры между коллективами прошли в прошлой лигачемпионской кампании. Тогда на стадии стыкового раунда подопечные Луиса Энрике одержали верх на выезде (3:2) и сыграли вничью в ответной встрече дома (2:2).

Последняя победа парижан над монегасками в Лиге 1 была ещё в сезоне-2024/2025 (4:1) 7 февраля 2025 года.