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Стали известны оценки Сафонова и Головина за матч «ПСЖ» — «Монако» от Sofascore

Стали известны оценки Сафонова и Головина за матч «ПСЖ» — «Монако» от Sofascore
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал вторым худшим игроком матча 3-го тура французской Лиги 1, в котором его клуб уступил «Монако» (1:2). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступил Жером Бризар.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
04 сентября 2026, пятница. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Маркиньос – 31'     1:1 Назинью – 58'     1:2 Идумбо – 72'    

Сафонов пропустил два гола и получил от статистической платформы Sofascore оценку 6,0 — вторую худшую среди игроков обеих команд. Ниже портал выставил балл лишь латералю Ашрафу Хакими (5,3). Полузащитник «Монако» Александр Головин,