Стали известны оценки Сафонова и Головина за матч «ПСЖ» — «Монако» от Sofascore

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал вторым худшим игроком матча 3-го тура французской Лиги 1, в котором его клуб уступил «Монако» (1:2). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступил Жером Бризар.

Сафонов пропустил два гола и получил от статистической платформы Sofascore оценку 6,0 — вторую худшую среди игроков обеих команд. Ниже портал выставил балл лишь латералю Ашрафу Хакими (5,3). Полузащитник «Монако» Александр Головин,