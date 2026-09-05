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«Действовал не лучшим образом». Footmercato — о Сафонове в проигранном матче с «Монако»

«Действовал не лучшим образом». Footmercato — о Сафонове в проигранном матче с «Монако»
Комментарии

Французская газета Footmercato оценила игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 3-го тура Лиги 1, в котором парижский клуб уступил «Монако» (1:2). Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
04 сентября 2026, пятница. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Маркиньос – 31'     1:1 Назинью – 58'     1:2 Идумбо – 72'    

«Матвей Сафонов (оценка 4). Российский вратарь не был сильно загружен работой в этом матче, так как его команда полностью контролировала мяч. Однако когда ему всё же приходилось вступать в игру, он действовал не лучшим образом. Если в эпизоде с первым голом он остался немного без поддержки со стороны обороны, то во втором пропущ