«Действовал не лучшим образом». Footmercato — о Сафонове в проигранном матче с «Монако»

Французская газета Footmercato оценила игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 3-го тура Лиги 1, в котором парижский клуб уступил «Монако» (1:2). Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Матвей Сафонов (оценка 4). Российский вратарь не был сильно загружен работой в этом матче, так как его команда полностью контролировала мяч. Однако когда ему всё же приходилось вступать в игру, он действовал не лучшим образом. Если в эпизоде с первым голом он остался немного без поддержки со стороны обороны, то во втором пропущ