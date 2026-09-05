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Александр Усик ответил на вопрос о том, когда дебютирует в официальном футбольном матче

Александр Усик ответил на вопрос о том, когда дебютирует в официальном футбольном матче
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик (25-0, 16 КО/ТКО) ответил на вопрос о том, когда дебютирует за украинское «Полесье».

– Многие фанаты «Полесья» ждут вашего дебюта в официальных встречах. Возможно, мы увидим вас в кубковой игре против «Кудровки»?

– Нет, не увидите, потому что у меня уже другая должность, – сказал Усик в эфире On-side FM.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

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