Хаби Алонсо назвал ключевого игрока «Челси» на ближайшие 6-7 лет

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о переходе в клуб нападающего Моргана Роджерса из «Астон Виллы».

«При формировании состава приходится принимать важные решения, и Морган, безусловно, был одним из них. Подписать игрока такого уровня – как сейчас, так и с прицелом на будущее – было очень важно для нас. Он будет ключевым игроком команды в ближайшие 6–7 лет. Уже сейчас он оказывает большое влияние на клуб», — сказал Алонсо в интервью, слова из которого приводит ВВС.

О трансфере футболиста из «Астон Виллы» было объявлено 21 июля. Ранее сообщалось, что сумма перехода Роджерса составит £ 117 млн (€ 137 млн). По информации Transfermarkt, это самое дорогое приобретение в истории «Челси». Предыдущий рекорд принадлежал переходу полузащитника Энцо Фернандеса за € 121 млн.

В текущем сезоне у него один гол и один ассист в двух матчах.